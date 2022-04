Als Fuest aus der Versammlung heraus Stellung beziehen wollte, unterbrach Hoffschroer ihn mit den Worten: „Red nicht so dummes Zeug. Du bist Lehrer.“ Der Ortsbürgermeister machte aus seiner persönlichen Haltung zu dem Oppositionspolitiker keinen Hehl: „Wir Laxtener sollten glücklich sein, dass du keine führende Position in unserem Ortsteil hast“, erklärte er wörtlich.

Hintergrund der Vorwürfe von Hoffschroer ist das Bekanntwerden eines internen Arbeitspapiers („Schlüssel als Hilfe für Verteilung“) zur Vergabe von Baugrundstücken in Laxten, über die der Ortsrat in nicht-öffentlicher Sitzung beraten hatte. Fuest habe entsprechende Unterlagen weitergegeben, behauptete Hoffschroer. Daraufhin hatte der Ortsbürgermeister, der für den neuen Ortsrat, dessen konstituierende Sitzung heute stattfindet, nicht mehr kandidierte, von den Mitgliedern des Ortsrates eine sogenannte Ehrenerklärung gefordert. In dieser forderte er die Mitglieder des Gremiums auf, schriftlich zu versichern: „Ich erkläre hiermit, dass ich das Arbeitspapier aus der nicht-öffentlichen Sitzung nicht weitergegeben habe.“

Kriterien sind öffentlich

Die Stadt Lingen wies auf Nachfrage darauf hin, dass die Richtlinien zur Vergabe von städtischen Grundstücken öffentlich seien. Sie seien vom Rat beschlossen und gelten für alle städtischen Neubaugebiete.

Fuest erklärte gegenüber unserer Zeitung: „Ich vertrete ausdrücklich die Meinung, dass auch die Kriterien des Arbeitspapiers zu den Vergabekriterien gehörten und daher öffentlich sind.“