Bei einem kurzer kräftiger Regenschauer mit einem Gewitter hat am Sonntag gegen 15 Uhr ein Blitz in Brögbern eingeschlagen. Nach Informationen der Feuerwehr war der Blitz in eine Fichtenbaumgruppe in der Lenzstraße eingeschlagen. Einen der Bäume hat er gespalten und dabei einen Teil der Rinde abgeschält.

Ein Blitzschlag hat mehrere Steckdosen eines Hauses verkohlt und einen Baum beschädigt.

Wohnhaus nach Blitzeinschlag ohne Strom

Zeitgleich schlug der Blitz laut Feuerwehr auch in die Elektrik eines danebenstehendes Wohnhauses ein, sodass dieses danach ohne Strom war. In dem Gebäude wurde Rauch festgestellt und bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass einige Schalter und Steckdose schwarz waren, ein Zeichen für eine Überspannung.

Die Elektrik des Wohnhauses muss nun von einem Fachmann kontrolliert werden. Zur Schadenshöhe können bisher keine Angaben gemacht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Vor Ort war die Feuerwehr Brögbern mit 3 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften.