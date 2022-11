Weltstar Sting tritt zum zweiten Mal nach 2019 in Lingen auf Foto: Mike Röser up-down up-down Vorverkauf startet diese Woche Sting kehrt zurück nach Lingen: Weltstar gibt weiteres Open Air Von Wilfried Roggendorf | 14.11.2022, 12:29 Uhr

Als Solokünstler und mit The Police ist Sting zum Weltstar geworden. Nun ist klar: Der Brite wird ein zweites Mal an der Emslandarena in Lingen auftreten - in Norddeutschland wird das wohl ein einmaliges Erlebnis werden.