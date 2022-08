Mitte September will Ingo Hantke (Mitte) die Brillenschmiede Hantke an der Schlachterstraße 2 eröffnen. Es gratulierten Jonas Berger (links) vom Citymanagement der Stadt und Lars Krüssel vom Immobilienbüro Hegger + Krüssel, das mit der Vermietung beauftragt war. FOTO: Stadt Lingen up-down up-down Bald im Hellmann-Gebäude Noch ein Optiker für Lingen: So will sich die Brillenschmiede abheben Von Mike Röser | 19.08.2022, 13:58 Uhr

Ein Mangel an Augenoptikern herrscht in der Innenstadt von Lingen nicht. Dennoch wagt sich Ingo Hantke mit der Brillenschmiede Hantke in die Selbstständigkeit. Er will sich beim Angebot von der Konkurrenz absetzen.