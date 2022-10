In einem Wohnhaus in Lingen ist ein Brand ausgebrochen. Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Rettungskräfte vor Ort Brand in Wohnhaus in Lingen Von Manuela Kanies | 31.10.2022, 21:50 Uhr

In einem Wohnhaus in Lingen ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen.