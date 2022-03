Feuerwehrfahrzeug FOTO: Patrick Seeger Grafschaft Bentheim Zwei Menschen nach Brand in Therapie-Einrichtungin Lebensgefahr Von dpa | 14.03.2022, 06:43 Uhr | Update vor 49 Min.

Bei einem Brand in einer Therapie-Einrichtung in Klausheide (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden, ein weiterer schwer. Wie die Polizei mitteilte, war im Zimmer eines Bewohners der Einrichtung in der Nacht zum Montag aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.