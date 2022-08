Erneut einen neuen Leiter bekommt die BP-Raffinerie in Lingen. FOTO: BP Europa SE up-down up-down Nachfolger steht fest Deshalb verlässt Leiter Arno Appel die BP-Raffinerie in Lingen Von Thomas Pertz | 03.08.2022, 14:08 Uhr

Seit Januar 2021 steht Arno Appel an der Spitze der BP-Raffinerie in Lingen. Am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, dass der Niederländer im Konzern eine neue Aufgabe übernimmt. Sein Nachfolger in Lingen steht fest.