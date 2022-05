Im Oktober 2023 soll das Konzert von Bonnie Tyler in Lingen nachgeholt werden. FOTO: dpa Gesamte Europa-Tournee verschoben Bonnie Tyler gastiert erst 2023 in Lingener Emslandarena Von Christian Belling | 02.05.2022, 12:12 Uhr

Ursprünglich sollte Bonnie Tyler am 26. März 2022 ein Konzert in der Emslandarena in Lingen geben. Doch daraus wurde nichts. Jetzt steht ein neuer Termin fest.