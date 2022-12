Anni Kock und ihre Mitstreiterinnen haben wieder zu den Stricknadeln gegriffen, damit die Frühchen im Boni Kleidung bekommen. Darüber freuen sich Pflegerin Maike Perick sowie die Ärztinnen Iman Fahrt und Dr. Ruth Lehbrink (von links). Foto: Bonifatius-Hospital up-down up-down Team um Anni Kock strickt für Babys Im Boni Lingen gibts wieder neue Schühchen für Frühchen Von Caroline Theiling | 24.12.2022, 15:22 Uhr

Die kleinsten Patienten des Bonifatius-Hospitals in Lingen liegen der 85-Jährigen Anni Kock am Herzen. Deshalb hat die Rentnerin auch in diesem Jahr wieder viele handgestrickte Schühchen und weitere Kleidung für die Neugeborenen übergeben.