Sowohl die Auszubildende Candela Harms Schmitt, als auch das Team der Notaufnahme im Lingener Boni sind diese Woche im TV zu sehen. Foto: Bonifatius-Hospital Lingen Sendungen bei DMAX und ZDF Lingener Boni heute Abend zum zweiten Mal in dieser Woche im TV Von Philip Jesse | 30.03.2023, 17:26 Uhr

Das Lingener Boni schafft es in diesen Tagen in zwei TV-Sendungen. Zuerst hat das ZDF-Format „Drehscheibe“ gezeigt, was Azubis aus Paraguay nach Lingen verschlägt und bei „Notaufnahme: Samstagnacht“ auf DMAX ist die Notaufnahme zu sehen.