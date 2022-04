„Dieses Haus ist besetzt“: 30 Jugendliche nahmen 1992 das ehemalige Verwaltungsgebäude des Eisenbahnausbesserungswerkes in der Kaiserstraße in Beschlag. FOTO: Stadtarchiv Lingen Zwangsräumung nach elf Tagen Lingen: Darum besetzten Jugendliche 1992 ein Haus an der Kaiserstraße Von Mirko Crabus | 01.04.2022, 07:28 Uhr

Sie wollten günstige Wohnungen und ein unabhängiges Jugendzentrum in Lingen. Doch sie fühlten sich ungehört - also handelten Jugendliche 1992. An die Hausbesetzung an der Kaiserstraße erinnert Stadtarchivar Mirko Crabus.