Viel Spaß gab es am 13. Juni. 2023 beim Sportivationstag in Lingen Foto: Lars Schröer Inklusives Sportfest Bildergalerie: So war der Sportivationstag in Lingen Von Thea Esders | 13.06.2023, 14:24 Uhr

800 Kinder– darunter 500 Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung – starteten am 13. Juni beim Sportivationstag. Das Highlight: Maskottchen Spurti, der neben vielen Attraktionen für Stimmung sorgte. So verlief das inklusive Sportfest am Emslandstadion in Lingen.