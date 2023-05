Außergewöhnliche Bierdosen hat der Lingener Ingo Look gesammelt. Foto: Caroline Theiling up-down up-down Von Peru bis Nordkorea Lingener Ingo Look sammelt Bierdosen aus aller Welt Von Caroline Theiling | 19.05.2023, 06:16 Uhr

Ingo Look aus Lingen macht gerne außergewöhnliche Reisen und trinkt in den fernen Ländern auch gerne mal ein Bier. Diese beiden Vorlieben haben in den vergangenen rund 40 Jahren dazu geführt, dass nun mehr als 1500 verschiedene Bierdosen mehrere Kellerwände in seinem Haus zieren.