Die Baccumer, die mit mehr als 30 Personen nach Berlin fahren, wollen, wenn es beim SPD-Parteitag um die Verleihung des „Wilhelm-Dröscher-Preises“ geht, möglichst weit vorn mit dabei sein. Das sind sie im Prinzip eigentlich jetzt schon, denn der SPD-Ortsverein ist einer von 38 politischen Initiativen in Deutschland, die sich um den mit 15000 Euro dotierten Preis bewerben dürfen. Benannt wurde er nach dem SPD-Nachkriegspolitiker Wilhelm Dröscher. Dem Wettbewerb war ein bundesweites Auswahlverfahren vorausgegangen. Die Baccumer Sozialdemokraten gehören zu vier politischen Gruppen aus Niedersachsen, die in Berlin dabei sind.

Der Ortsverein bewirbt sich in der Kategorie „Reformwerkstatt Mitgliederpartei“ und wird sich in der Hauptstadt mit einem eigenen Stand präsentieren. „20 Jahre – 45 Bildungsreisen – 4600 Teilnehmer“ ist auf einem Transparent zu lesen, das am Samstag neben einigem anderen „Messe-Equipment“ ebenfalls die Reise nach Berlin antritt.

Ziel: Vertrauen schaffen

Die SPD Baccum hat in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Touren zahlreiche Menschen erreicht. „Diese Reisen sind keine Kegeltouren, wobei ich nichts gegen solche Fahrten habe. Unsere Angebote haben aber einen politischen Bildungscharakter“, so Hoffmann.

Wie zum Beispiel die Reisen zur NATO nach Brüssel, nach Verdun in Frankreich und im letzten Jahr die Fahrt mit dem Schiff nach Berlin. Die Baccumer SPD versuche, neben der kommunalpolitischen Arbeit durch solche Angebote ein Stück Vertrauen in die Parteiarbeit zu schaffen. „Wir haben dabei aber nie plump für die SPD geworben“, sagte Hoffmann.

Ihre Form der Werbung für politische Inhalte werden die Baccumer Sozialdemokraten nun beim Bundesparteitag der SPD in Berlin vorstellen. Dass sie überhaupt so weit gekommen sind, sehen sie bereits als Gewinn an. „Es zählt der olympische Gedanke – dabei sein ist alles“, meinte Hoffmann.