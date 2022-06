Das Amtsgericht Lingen hatte ihn wegen Handeltreibens und der Abgabe an Jugendliche zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Richter hatten dem Angeklagten eine ungünstige Entwicklung attestiert. Die Liste seiner Verfehlungen war lang, wegen derer er unter anderem bereits im Gefängnis gesessen hatte.

Wie festgestellt wurde, hatte der 25-Jährige eine problematische Kindheit verlebt. Mit 13 Jahren hatte er mit dem Rauchen begonnen, zwei Jahre später wurden Zigaretten häufiger durch Haschischjoints ersetzt. Er blieb ohne Schulabschluss und Ausbildung. Später konsumierte er Kokain und Heroin.

Seine Wohnung wurde Anlaufpunkt für junge Rauschgiftkonsumenten. „ Jugendliche wussten, dass sie dort Drogen kriegen konnten“, lautete der Vorwurf des Gerichts, das die insgesamt 19 vorgeworfenen Taten „nicht als Bagatelldelikt“ sah. Die Rechtsanwältin des Angeklagten wies darauf hin, dass er mit seinem Tun „eine soziale Integration angestrebt habe“, die wegen seiner unglücklich verlaufenen Jugend schwierig gewesen sei.

Der junge Mann gab vor der 5. Kleinen Strafkammer zu, häufig als Vermittler tätig gewesen zu sein. Ebenso habe er häufiger mit Bekannten Geld zusammengelegt und davon Marihuana gekauft.

Selbst wenn es in der Regel Kleinhandelsmengen gewesen waren, sah die Vorsitzende Richterin darin „erhebliche Straftaten, die geahndet werden müssen“. Die inzwischen bei dem Angeklagten gekeimte Einsicht in die Unrechtmäßigkeit seines Tuns ließ aber Hoffnung auf Besserung zu. Deshalb wurde das Urteil der Erstinstanz um ein halbes Jahr verringert, so dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden konnte. Allerdings muss der Verurteilte sich nun in eine Drogentherapie begeben.