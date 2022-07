„Die Einrichtung ist für alle Menschen offen und will besonders den sozial Schwächeren in unserer Gesellschaft Halt und einen festen Anlaufpunkt bieten“, stellte Jürgen Beranek, Stadtratsmitglied der SPD fest. Bei dem Gespräch konnte man nach Darstellung der SPD förmlich spüren, dass sehr viel Herzblut in dieser Einrichtung steckt, denn seit 25 Jahren leisten die ehrenamtlichen Mitarbeiter „Hilfe im Strom des Lebens“. Das Angebot werde sehr gut angenommen, meinte Andreas Kröger, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Lingen. Es werden stets Tee, Kaffee und Kuchen oder herzhafte Snacks zu sehr günstigen Preisen gereicht. Einmal in der Woche wird nach vorheriger Anmeldung ein Mittagessen für drei Euro pro Person angeboten. Die Einrichtung hofft auf finanzielle Unterstützung im Zusammenhang mit der anstehenden Renovierung.

Kröger bedankte sich bei Anne Coßmann-Wübbel, Alexandra Kemper und den Mitarbeiterinnen für das Gespräch. Die „Alte Backstube“ (Tel. 0591/4666) befindet sich in der Baccumer Straße 4 und ist von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet,