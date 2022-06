Um den Stand der Ermittlungen im Fall Till Ramming ging es am Mittwoch in einer Sondersendung von Aktenzeichen XY. FOTO: dpa (Symbolbild) up-down up-down Stand der Ermittlungen Nach Besuch in Lingen: Eltern suchen bei Aktenzeichen XY nach Till Von Johanna Dust | 29.06.2022, 21:49 Uhr

Seine Eltern quält die Ungewissheit: Nach einem Besuch in Lingen verliert sich die Spur von Till Ramming aus Bayern. Der Vermisstenfall war am Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY.