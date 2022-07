Kemmer lobte die Entwicklung unter ihrem Parteikollegen und Landwirtschaftsminister Niedersachsens, Christian Meyer: „Endlich ist die Lähmung in der Agrarpolitik gewichen und die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Mehr Abstand von Wohnbebauung und Massentierhaltung, eine Gülleverordnung und Keimschutzgutachten in immer mehr Betrieben. Es wird ein Weg aus der Sackgasse aufgezeichnet, in die die industrielle Landwirtschaft in den letzten Jahren geführt hat.“ Nachdem das Land Niedersachsen die Zuschüsse für ökologisch produzierende Betriebe erhöht habe und die Subventionen insgesamt mehr kleineren Betrieben zugute kämen, sei ein Umsteuern in Sicht.