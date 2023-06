Die Abiturienten 2023 der beruflichen Gymnasien in Lingen. Foto: Lars Schröer up-down up-down Drei Schulen, eine Feier Abi 2023 an den BBS Lingen: Das sind die Abiturienten Von Nicole Weymann | 30.06.2023, 17:00 Uhr

Ihr Weg an den Berufsbildenden Schulen in Lingen ist beendet: 106 Abiturienten haben am Freitag ihre Abiturzeugnisse bekommen. Das sind alle Namen der Absolventen der beruflichen Gymnasien Wirtschaft, Technik und Gestaltung sowie Agrar und Soziales.