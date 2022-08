Die vor dem Lingener Bahnhof verlaufende Bernd-Rosemeyer-Straße trägt diesen Namen laut Ratsbeschluss weiter. FOTO: Carsten van Bevern up-down up-down Rennfahrer und SS-Mann Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen: Das fordert nun die FDP Von Thomas Pertz | 10.08.2022, 12:41 Uhr

Bernd Rosemeyer - der Straßenname am Bahnhof in Lingen bleibt. Die geschichtliche Auseinandersetzung mit dem 1938 tödlich verunglückten Rennfahrer und SS-Hauptsturmführer geht aber weiter. Dazu hat die FDP nun Anträge in den Stadtrat eingebracht.