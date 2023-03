„Shoeby“ ist neuer Mieter im Lookentor in Lingen. Foto: Pia Alberts up-down up-down Kleidung für Damen, Herren und Kinder „Shoeby“ eröffnet im Lookentor in Lingen in dieser Woche Von Pia Alberts | 20.03.2023, 17:26 Uhr

Auch wenn der Name es vermuten lässt, wird es bei Shoeby nicht nur Schuhe geben. Am Mittwoch öffnet das niederländische Bekleidungsgeschäft im Lookentor in Lingen.