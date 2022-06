Die NBank stellt Mittel für die Sanierung eines Grundstücks, ehemals Reinigung Nieweler, an der Rheiner Straße zur Verfügung. FOTO: Carsten van Bevern up-down up-down Bei ehemals „Nieweler“ Lingen: NBank fördert Sanierung 17.07.2013, 20:35 Uhr

Auf dem Grundstück der ehemaligen Reinigung Nieweler in Lingen an der Rheiner Straße gibt es trotz der Sanierung mit teilweisem Bodenabtrag und Bodenluftreinigung noch immer Verunreinigungen durch Chlorkohlenwasserstoffe (CKW). Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen.