Wie viel Arbeit aber tatsächlich dahintersteckt, ist ihnen nun besonders deutlich geworden. Einige zündende Ideen erarbeiteten sie im Rahmen eines Semesterprojektes zu Businessplänen für eine Unternehmensgründung. Fünf besonders gute Konzepte stellen wir in dieser Woche im Rahmen eines Themas der Woche vor.

Die Seminarreihe war ein gutes Beispiel dafür, wie sehr der Campus Lingen und die Bürger der Stadt inzwischen schon auf Tuchfühlung gehen. Die Studierenden sollten sich nicht einfach irgendeine Geschäftsidee ausdenken, sondern Konzepte auf ihre konkrete Machbarkeit in der Stadt Lingen überprüfen und dabei das Gespräch mit den Bürgern suchen. Für die Studierenden war dies auch eine neue Erfahrung: Sich in der Fußgängerzone hinzustellen, Passanten eine Geschäftsidee vorzustellen, ihre Meinung darüber zu erfragen, ob diese auch „marktfähig“ ist, wie es in der Sprache der BWLer heißt, mitunter schwieriger, als ein Handbuch zum Thema durchzuackern.

„Die Leute waren sehr aufgeschlossen den Studierenden gegenüber“, freute sich Dipl.-Wirtschaftsingenieur Fritjof Karnani, der das Seminar leitete. Dies sei auch ein Beleg dafür, wie gut inzwischen das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und den jungen Menschen auf dem Campus sei.

Am Ende ihrer Recherchen stellten die Studierenden fest, dass sich nicht jede Geschäftsidee auch realisieren lässt. Aber dies sei dann auch eine wichtige Erkenntnis der Lehrveranstaltung gewesen, sagte Karnani. „Das Schöne an dem Projekt war, sich einfach einmal etwas zu trauen, aus dem Hörsaal herauszukommen“, sagte der neue Dekan der Fakultät Management, Kultur und Technik, Professor Frank Blümel. Der Dekan wertete die Art und Weise der Umsetzung des Seminars durch die Studierenden als gelungenes Beispiel dafür, wie sich die Hochschule auf dem Campus Lingen sehe: als ein Teil der Gesellschaft, die sich gleichzeitig für diese engagiere.