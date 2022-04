Die knapp 20 Fragen, die unter www.esrs.eu/sleepstudy.html abrufbar seien, würden anonym beantwortet und richteten sich an Menschen aus 18 Ländern. Darunter seien Länder wie Österreich, Frankreich, Polen, Italien und Schweden, aber auch Slowenien und Estland. In Portugal, das ebenfalls teilnehme, beginne am 3. Oktober die „Wake up“-Busroute, die über Spanien, Frankreich, Italien, Slowenien, Österreich, Polen und Deutschland laufe und schließlich in Brüssel bei der EU ende.

Anlässlich dieser Tour wollten die Schlafmediziner die Ergebnisse der Studie präsentieren und die Politik für das Thema sensibilisieren. Die Folgen von Sekundenschlaf am Steuer seien nämlich erschreckend: Wer bei rund 100 km/h nur für zwei Sekunden kurz wegnicke, lege in dieser Zeit unkontrolliert fast 60 Meter zurück. Experten der DGSM gingen davon aus, dass zahlreiche Tote und Verletzte auf den Sekundenschlaf zurückgehen.

Risiko steigt im Winter

Einschlafen am Steuer tauche jedoch in offiziellen Statistiken als Unfallursache nur selten auf, denn der Nachweis sei im Gegensatz zu Alkohol im Blut schwierig, doch die Dunkelziffer sei höher. Gerade im Herbst und Winter steigt das Risiko von Sekundenschlaf an.

Oberarzt Dr. Markus Gausmann rate: „Ist jemand ständig müde und hatte eigentlich ausreichend Schlaf, kann eine Schlafstörung ursächlich sein. Wenn generelle Empfehlungen nicht helfen, ist eine Untersuchung vom Facharzt nötig. Die Schlafapnoe ist in der Regel behandelbar und kann als Ursache für Sekundenschlaf ausgeschaltet werden!“