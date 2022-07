Gegen 4.20 Uhr wollte eine Polizeistreife in Lingen einen Toyota Corolla aus Cloppenburg kontrollieren. Der Fahrer missachtete nach Polizeiangaben die Anhaltezeichen und flüchtete mit dem Auto. Im Laufe der Flucht kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte wieder auf die Fahrbahn und rammte dabei den Streifenwagen am vorderen linken Kotflügel. Die Flucht endete schließlich auf der Brögberner Straße, wo der Fahrer in einer Linkskurve geradeaus gegen eine Mauer der Raffinerie prallte.