Umbau des historischen Gebäudes Video-Rundgang: So sieht es auf der Baustelle im Bahnhof Lingen aus Von Jonas E. Koch | 12.01.2023, 18:43 Uhr

Blick in das Innere der Baustelle: Der Lingener Bahnhof wird aufwendig saniert Foto: Jonas E. Koch

Die Vorarbeiten für die Sanierung des Bahnhofs in Lingen sind in vollem Gange. Von außen ist bislang nur zu erahnen, was sich im Inneren alles schon getan hat. Wir haben die Baustelle besucht.