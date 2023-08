Umbau der alten Sparkasse Baustelle Lingener Innenstadt: Die Bereicherung kommt später Meinung – Thomas Pertz | 21.08.2023, 12:16 Uhr Fast fertiggestellt ist der Neubau der Sparkasse (links) am Markt in Lingen. Foto: Thomas Pertz up-down up-down

Am Markt in Lingen beginnt in Kürze die zweite große Baumaßnahme. Eine Bereicherung steht am Ende. Doch zu Anfang gibt es eine erneute Herausforderung für Anlieger. Um diese in Grenzen zu halten, kommt es besonders auf einen Mann an, meint der Kommentator.