Diskussion um Parkplätze Bauprojekt Große Straße in Lingen: Was passiert mit den Bäumen? Von Julia Mausch | 04.12.2022, 10:00 Uhr

Das Gebiet um die Große in Straße in Lingen soll für 1,2 Millionen Euro aufwendig saniert werden. Dass dabei Bäume weichen müssen, sorgt in der Politik für Diskussionen.