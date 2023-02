Hoch hinaus geht es für Patrice Meßjetz mit dem Hubsteiger in die Kronen der Bäume. Foto: Carl Hesebeck up-down up-down Verkehrssicherheit entlang L40 Einsatz in 30 Metern Höhe: So arbeitet ein Baumpfleger in Lingen Von Carl Hesebeck | 27.02.2023, 14:41 Uhr

Wenn Patrice Meßjetz seinen Arbeitsplatz aufsucht, geht es oft hoch hinaus: Der 31-Jährige arbeitet als Baumpfleger und ist mit einem Hubsteiger in bis zu 30 Metern Höhe in den Baumkronen unterwegs - so auch entlang der L40 in Lingen.