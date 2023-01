Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Symbolfoto: David Inderlied/dpa up-down up-down An der Ludwigstraße Baumaterialien aus Fahrzeug in Lingen gestohlen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 03.01.2023, 09:29 Uhr

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Firmenfahrzeug an der Ludwigstraße in Lingen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.