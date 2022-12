Einige Stände auf dem Lingener Weihnachtsmarkt waren am Dienstag ohne fließendes Wasser, weil die Schläuche eingefroren sind. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Stände ohne fließendes Wasser Bauhof soll Schläuche auf dem Weihnachtsmarkt in Lingen auftauen Von Wilfried Roggendorf | 14.12.2022, 13:37 Uhr

In einigen Ständen auf dem Weihnachtsmarkt in Lingen liefen am Dienstag weder Wasserhahn noch Spülmaschine: Die Schläuche waren eingefroren. Jetzt soll der Bauhof helfen.