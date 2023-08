Bauarbeiten kosten 2,8 Millionen Das verändert sich zum neuen Schuljahr an der Friedensschule in Lingen Von Thomas Pertz | 14.08.2023, 15:26 Uhr Bis zum Jahresende laufen die Arbeiten in der Lingener Friedensschule. Foto: Thomas Pertz up-down up-down

An diesem Donnerstag geht auch in der Friedensschule in Lingen der Betrieb wieder los. Viel Rummel war dort aber schon in den ganzen Sommerferien. Ohne Schüler und mit vielen Handwerkern. Zum Schulstart gehen sieben Klassen „auf Wanderschaft“.