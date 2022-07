Im Lingener Ortsteil Darme hat ein Bagger eine Gasleitung beschädigt FOTO: dpa up-down up-down Feuerwehr ist im Einsatz Bagger beschädigt Gasleitung im Lingener Ortsteil Darme Von Wilfried Roggendorf | 25.07.2022, 15:48 Uhr

In der Straße An der Kapelle in Lingen-Darme hat ein Bagger eine Gasleitung beschädigt. Feuerwehr und Polizei sind derzeit im Einsatz.