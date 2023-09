Das Thema Bäume sorgt seit geraumer Zeit in Lingen für Diskussionen. Die einen lieben sie, andere sind genervt von ihnen und dem Laub, das von ihnen anfällt. Aktuell sind die Bäume vor dem einstigen Sparkassen-Gebäude auf dem Marktplatz Gesprächsthema. Sie sollen im Zuge des Umbaus des Gebäudes weichen, denn Gastronomie soll dort entstehen.

Plan B für den Marktplatz gibt es noch nicht

Ob sie umgepflanzt werden können, das steht noch nicht fest. Denn eine erste Kosteneinschätzung ergab, dass eine Umpflanzung der Bäume 140.000 Euro kosten würde. Nun muss ein Plan B her, doch diesen gibt es bisher noch nicht. Einen Schritt weiter ist die Stadtverwaltung dagegen einige Meter entfernt - in der angrenzenden Bauerntanzstraße.

Die Bäume vor dem alten Sparkassengebäude (auf dem Foto hinten links) sind entfernt worden. Foto: Alfred Kues

Auch dort befanden sich Bäume. In den vergangenen Tagen sind sie gewichen. Dies hängt ebenfalls mit den Bauarbeiten im alten Sparkassengebäude zusammen. „Im Zuge der Einrichtung der Baustelle am alten Sparkassengebäude sind die Bäume in der Bauerntanzstraße wie beschlossen entfernt worden“, teilt die Stadt Lingen auf Anfrage mit.

Die Bäume sind gefällt worden, „da sie in keinem guten Zustand mehr waren“, heißt es. Laut der Stadtverwaltung sollen nach der Fertigstellung des Gebäudes auf Kosten des Investors wieder neue Bäume gepflanzt werden, die Straße wird wieder grün.