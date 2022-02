die Burgstraße 15 in Lingen ist die neue Adresse der AWO in Lingen. Sie bietet ab Dienstag regelmäßig auch eine Rechts-, renten- und Sozialberatung an. Von links: Reinhold Hoffmann und Gertrud Berning vom Vorstand der AWO sowie der Harener Fachanwalt für Sozialrecht, Ulrich Wilde.

FOTO: Thomas Pertz