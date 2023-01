Einer Polizeikontrolle wollte sich am Sonntag ein Autofahrer in Lingen entziehen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Radfahrer in Gefahr gebracht Autofahrer ignoriert Polizeikontrolle in Lingen und rast davon Von Christian Belling | 23.01.2023, 11:24 Uhr

Ohne Führerschein sowie unter Alkoholeinfluss wollte sich ein Autofahrer am Sonntag in Lingen nicht von der Polizei kontrollieren lassen. Er raste davon und brachte mindestens einen weiteren Verkehrsteilnehmer in Gefahr.