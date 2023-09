Der Begriff Autismus umschreibt eine beim Betroffenen von der Norm abweichende Wahrnehmung seiner Umwelt und Informationsverarbeitung. Manche sprechen nicht und sind in ihrem Verhalten auf den ersten Blick auffällig, andere sind zunächst vom Durchschnittsmenschen nicht als autistisch erkennbar. Deshalb ist in diesem Zusammenhang auch häufig vom Autismus-Spektrum die Rede.

Kündigungen ausgesprochen

Die Autismus-Ambulanz des DRK aus der Grafschaft in Lingen hatte ihre Räume in der Burgstraße 15 im September 2018 eröffnet. Am 30. November ist Schluss: Auf Anfrage der Redaktion teilte eine Sprecherin mit, dass den drei Beschäftigten zum 30. November gekündigt worden sei. Dann schließe auch die Einrichtung.

Von der Entscheidung betroffen sind 35 Klienten. Diese Zahl nannte die Sprecherin auf Nachfrage ebenfalls. DRK-Vorstand Florian Letzel hatte die Entscheidung, die auch die Schließung des Mehrgenerationenhauses in Nordhorn betrifft, mit den „sich immer weiter verschärfenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ begründet.