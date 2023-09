DRK Nordhorn informierte nicht Autismus-Ambulanz in Lingen schließt: Kommt Hilfe aus Meppen? Von Thomas Pertz | 15.09.2023, 13:57 Uhr Wird auch in Zukunft in Lingen mit Autisten gearbeitet? Ein Träger aus Meppen ist zu Gesprächen bereit. Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down

Die Schließung der Autismus-Ambulanz in Lingen zum 30. November durch das DRK in der Grafschaft Bentheim hat bei den Klienten der Einrichtung - betroffen sind mehr als 30 Familien in Lingen und der Region - große Betroffenheit ausgelöst. Hilfe könnte aus Meppen kommen.