Die Macher im Video Das letzte Jahr des Kernkraftwerks: So entstand die Ausstellung in Lingen Von Wilfried Roggendorf | 09.02.2023, 18:28 Uhr

Die in Lingen geborene Hörfunkredakteurin Julia Tieke und Fotografin Mirka Pflüger haben 2022 Eindrücke zum Kernkraftwerk Emsland in Bild und Ton gesammelt. Diese sind jetzt in der Ausstellung „Letztes Jahr“ – „Tschüss AKW!“ im Emslandmuseum zu sehen.