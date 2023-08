Vorbereitung fürs Berufsleben: Mit diesen Tipps kommen Azubis gut durch die erste Woche. Symbolfoto: picture alliance/dpa up-down up-down Tipps für den Start ins Berufsleben Ausbildungsbeginn im Emsland: Darauf sollten Azubis in den ersten Woche achten Von Cara-Celine Kreth | 01.08.2023, 19:10 Uhr

Die Ausbildung geht los und die erste Woche steht an. Das neue Gesicht zu sein und ein anderes Umfeld kennenzulernen, kann herausfordernd sein. Wie sollte sich ein Azubi in den ersten Tagen verhalten? Was sind Tabu-Themen? Wir haben bei der Bundesagentur für Arbeit nachgefragt.