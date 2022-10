Handeln, bevor es finanzielle Schwierigkeiten gibt: Das will „Sieben“-Inhaber Markus Quadt. Seine Mitarbeiterin Tara Merkelbach wird das Eventhaus ab dem neuen Jahr leiten. Foto: Jonas E. Koch up-down up-down Events statt ausgesuchter Gerichte Restaurant „Sieben“ in Lingen wechselt das Konzept Von Jonas E. Koch | 14.10.2022, 10:37 Uhr

Das Lokal „Sieben“ am Marktplatz in Lingen wird seinen Regelbetrieb bald beenden. Warum das Restaurant sein Konzept ändern will, berichtet Betreiber Markus Quadt.