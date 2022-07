Zahlreiche Fahrräder werden am 5. Mai in den Lingener Emslandhallen versteigert. FOTO: Egmont Seiler. up-down up-down Auktion in den Emslandhallen Fundsachen werden am 5. Mai in Lingen versteigert Von PM. | 12.04.2012, 09:02 Uhr

Am Samstag, 5. Mai, und nicht wie irrtümlich berichtet am 12. April, findet ab 15 Uhr in den Emslandhallen in Lingen im Rahmen der Kirmes eine öffentliche Versteigerung von Fundsachen statt.