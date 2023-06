Die Meckerbrücke ist seit Donnerstag wieder in Lingen. Foto: Matthias Becker up-down up-down Per Schiff geliefert Aufbau im Video: Die Meckerbrücke ist zurück in Lingen Von Jonas E. Koch | 01.06.2023, 14:50 Uhr

Monatelang wurde die Meckerbrücke in Niederlangen saniert. Seit Donnerstag ist sie zurück in Lingen und der Aufbau am Dortmund-Ems-Kanal hat begonnen.