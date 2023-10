Wie die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Donnerstag mitteilte, sind bereits vor einem Jahr drei Männer und Frauen festgenommen worden, die es zielgerichtet auf die Geldbörsen älterer Discounter-Kunden abgesehen hatten. In Momenten der Unachtsamkeit wurden die

Geldbörsen aus den Handtaschen der Betroffenen entwendet. In einigen Fällen wurden sie absichtlich angesprochen und abgelenkt.

Geheimzahl neben der Bankkarte

Nicht nur das Bargeld aus den Geldbörsen war das Ziel der Gruppe. Sie hob direkt nach dem Diebstahl mittels der enthaltenen Bankkarten hohe Beträge am Geldautomaten ab. Dabei kam den Tätern zur Hilfe, dass die Bestohlenen oftmals ihre Geheimzahl bei der Bankkarte aufbewahrt hatten.

Jetzt gelang es der Polizei in Lingen erneut, eine Tätergruppe auf frischer Tat festzunehmen. Drei im Landkreis Wesermarsch ansässige Frauen im Alter von 39, 47 und 48 Jahren wurden am 18.

Oktober nach der Tat an ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz festgenommen. Eine 26-jährige Mittäterin wurde später in Hamburg in Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei festgenommen. Diese Gruppierung führte zahlreiche Taten nach demselben Muster aus.

Ständige Ermittlungsgruppe

Die zentralen Ermittlungen wurden durch die „Ständige Ermittlungsgruppe für komplexe kriminelle Strukturen“ der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim übernommen. Geleitet wurden sie dabei von der Zentralstelle zur Bekämpfung organisierter und bandenmäßiger Wohnungseinbruchskriminalität und anderer besonderer Betrugs- und Diebstähle der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Frauen in Untersuchungshaft

Die Täterinnen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Polizei geht der Mitteilung zufolge davon aus, dass noch weitere Tätergruppen auch im Bereich des Emslandes und der Grafschaft Bentheim aktiv sind. Die Bürger werden weiterhin dazu aufgerufen, beim Einkauf auf ihre Geldbörsen Acht zu geben und im Falle von mitgeführten EC-Karten die dazugehörige Geheimzahl nicht schriftlich in der Geldbörse

aufzubewahren.

Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist und die Zahlungskarte entwendet wurde, sollte diese sofort bei der Bank gesperrt oder der Sperrnotruf 116 116 gewählt werden. „Und wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle“, rät die Polizei.