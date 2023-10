Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat als Reaktion auf den Angriff auf Israel den Schutz der jüdischen und israelischen Einrichtungen in Deutschland verstärken lassen. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, dass es in der Region „aktuell aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung gibt.“

In Freren (Foto) und in Lingen gibt es jüdische Friedhöfe. Hinweise für eine konkrete Gefährdung dieser Orte gibt es laut der Polizei aktuell nicht.

Daher gibt es laut der Sprecherin für den Bereich Emsland/Grafschaft Bentheim aktuell auch keine konkreten Sicherheitsvorkehrungen. Sämtliche Gebäude, Orte und auch kommende Veranstaltungen, die möglicherweise gefährdet sein könnten, seien der Polizei aber bekannt.

Austausch zwischen Polizei und Forum Juden-Christen

So steht das Forum Juden-Christen im Altkreis Lingen nach Aussage des Vorsitzenden Simon Göhler hinsichtlich der Sicherheit des jüdischen Bethauses in Freren, dem Lern- und Gedenkort Jüdische Schule in Lingen sowie den jüdischen Friedhöfen in Freren und Lingen auch in einem steten Austausch mit der Polizei.

Laut der Polizeisprecherin seien alle Kolleginnen und Kollegen auch sensibilisiert: „Zudem gibt es eine stete Prüfung und Einschätzung der Lage.“

Ökumenisches Friedensgebet

Als Ausdruck der Solidarität mit Israel plant das Forum Juden-Christen laut dessen Vorsitzenden am Dienstag, 10. Oktober, in Zusammenarbeit mit der Stadt Lingen um 19 Uhr auch eine Kundgebung auf dem Marktplatz. Der genaue Ablauf wird derzeit organisiert.

Simon Göhler: „Fest steht, dass im Rahmen der Kundgebung auf jeden Fall ein ökumenisches Friedensgebet gesprochen werden wird.“ Mit der Veranstaltung soll ein starkes Zeichen gegen Gewalt und für Verständigung und Frieden gesetzt werden.

Krieg geht ungemindert weiter

Unterdessen geht der Krieg in Israel weiter. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat laut internationaler Nachrichtenagenturen eine harte Gegenreaktion im Kampf gegen die Hamas angekündigt.

Nach unbestätigten Angaben der Times of Israel sollen mittlerweile über 800 Menschen den Angriffen der Hamas in Israel zum Opfer gefallen sein. Das israelische Gesundheitsministerium spricht demnach von 2506 Menschen, die inzwischen in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Bei israelischen Luftangriffen als Reaktion auf den massiven Angriff sollen im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mehr als 558 Menschen getötet und mehr als 2800 verletzt worden sein.