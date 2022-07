Diese Auffassung hat der Lingener Stadtarchivar Dr. Ludwig Remling in einem Gespräch mit unserer Zeitung vertreten. Remling schrieb für das im Jahr 1993 erschienene Buch „350 Jahre auf der Suche nach Arbeit in der Fremde – Wanderarbeit jenseits der Grenze“ den Beitrag „Überfälle auf Hollandgänger im Lingener Land“. Leider ist das Buch vergriffen. Darin beschreibt er, wie die Reisenden immer wieder unter die Räuber fielen, aber auch von eigenen Kameraden nicht verschont wurden.

In dem Beitrag erinnert der Historiker nicht nur an das von Knapp Gerd verübte Tötungsdelikt, sondern auch an ein Gewaltverbrechen, dem am 20. November 1833 der 34-jährige Johann Gerhard Wietkamp aus Elte bei Rheine nahe der niederländischen Grenze zwischen Lage und Frenswegen (Grafschaft Bentheim) zum Opfer fiel. Als sein Mörder wurde der ebenfalls 34-jährige Herm K. aus Steide bei Salzbergen überführt.

Wie aus den noch vorhandenen Akten hervorgeht, geschah der Mord bei einbrechender Dunkelheit, als die beiden Hollandgänger Rast am Wegesrand hielten. Während sie sich unterhielten und eine Pfeife rauchten, stand K. plötzlich auf und ergriff den am Boden liegenden dicken Reisestock Wietkamps. Wie von Sinnen schlug er auf seinen Weggefährten ein, bis dieser unweit des Weges auf einer Wiese mit schweren Schädelverletzungen tot zusammenbrach. Anschließend bedeckte er Kopf und Gesicht des Ermordeten mit dessen Reisesack und raubte ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche. Erst nach längerem Leugnen gestand K. die Tat.

Der Richter verurteilte ihn wegen Raubmordes zum Tode. Der König von England und Hannover, Wilhelm IV., bestätigte das Urteil, wandelte jedoch die Strafe um: Der Delinquent sollte nicht gerädert, sondern mit dem Schwert hingerichtet werden. Nachdem die Verteidigung alle Rechtsmittel ausgeschöpft hatte und auch das Gnadengesuch erfolglos geblieben war, wurde das Urteil am 24.Juli 1835 durch das Kriminalamt Bentheim vollstreckt.