Der historische Moment der Abschaltung im Kernkraftwerk Emsland: (von links) Michael Kallabis, Ralf Berndzen, Nikolaus Valerius, Wolfgang Kahlert, Andreas Friehe, Thorsten Knoop und Thorsten Kues. Foto: RWE up-down up-down KKE ist vom Netz Er machte den letzten Knopfdruck im Atomkraftwerk in Lingen Von Thomas Pertz | 17.04.2023, 17:03 Uhr

22.37 Uhr zeigte die Uhr am Samstagabend, als der Reaktor des Kernkraftwerkes Emsland in Lingen vom Netz und abgeschaltet war. Den Finger am Knopf der Reaktorschnellabschaltung hatte ein bekannter Lingener.