Eingestürzte Wohnhäuser in der Stadt Iskenderun, in der Ali Yesildags Familie lebt Foto: Anne Pollmann/dpa

ASV Altenlingen bittet um Spenden

Lingener Ali Yesildag bangt um Familie nach Erdbeben in der Türkei

Von Pia Alberts | 21.02.2023, 13:57 Uhr

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat schwere Verwüstungen hinterlassen. Helfen wollen dort der ASV Altenlingen und sein Fußballer Ali Yesildag. Denn seine Familie lebt in der besonders stark betroffenen Provinz Hatay im Süden der Türkei.