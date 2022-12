Die Absperrungen für die Baustelle sind weggeräumt, dafür „ziert“ eine Asphaltdecke die Burgstraße auf Höhe des Amtsgerichts. Es ist eine Übergangslösung, heißt es von den Stadtwerken. Foto: Mike Röser up-down up-down Arbeiten an Leitungen ruhen Bleibt das so? Asphalt in Lingener Burgstraße sorgt für Irritationen Von Caroline Theiling | 07.12.2022, 17:53 Uhr

Seit April werden Leitungen in der Burgstraße in Lingen erneuert. Nun sind die Arbeiten gestoppt und ein Asphaltbelag vor dem Amtsgericht sorgt im Netz für Befürchtungen, das könne so bleiben. Doch diese sind unbegründet, erklären die Stadtwerke.