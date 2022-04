An der Rheiner Straße 164 in Lingen wird Architekt und Investor Georg Theismann ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. FOTO: Thomas Pertz Dienstleistungen und Wohnungen So baut Architekt Georg Theismann an der Rheiner Straße in Lingen Von Thomas Pertz | 07.04.2022, 11:17 Uhr

An der Rheiner Straße 164 in Lingen kann es losgehen, die Baustelle ist eingerichtet: Architekt und Investor Georg Theismann freut sich. Rund zwei Millionen Euro investiert der Lingener in das Projekt. Dessen Kubatur, wie die Form und Gestalt in der Architektensprache heißt, passt zu den neuen Wohn- und Geschäftshäusern, die an der Rheiner Straße entstanden sind.